Андрій Лунін врятував "Реал" від поразки, зробивши приголомшливий сейв в компенсований час.

У суботу, 9 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Бетіс" приймав мадридський "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Беніто Вільямарін" і сенсаційно завершилася внічию.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. На початку другого тайму "Реал" вийшов вперед - Джуд Беллінгем забив гол з передачі Браїма Діаса. На 66-й хвилині "Бетіс" зрівняв рахунок - гол у ворота Андрія Луніна фантастичним ударом з дальньої дистанції забив Айтор Руїбаль.

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На 90+6-й хвилині "Бетіс" міг виривати перемогу, проте феноменальний сейв Андрія Луніна врятував "Реалу" нічию.

"Бетіс" - "Реал" Мадрид - 1:1

Голи: Руїбаль, 66 - Беллінгем, 53

"Бетіс": Руї Сілва, Руібаль, Песселья, Ріяд, Абнер, Альтіміра (Гуардадо, 70), Рока, Айосе Перес (Луїс Енріке, 83), Іско, Абде (Діао, 61), Вілліан Жозе

"Реал" Мадрид: Лунін, Васкес (Начо, 83), Рюдігер, Алаба, Менді, Вальверде, Кроос (Пас, 83), Модріч (Себальос, 70), Беллінгем, Родріго, Браїм Діас (Хоселу, 79)

Попередження: Руїбаль, 78, Айосе Перес, 83 - Себальос, 90+6

Огляд матчу:

Відзначимо, що Андрій Лунін провів черговий матч в основі "Реала" на високому рівні. Йому вдалося зробити 5 сейвів, виконати 20 точних пасів з 21-го і 37 разів торкнутися м'яча. Аналітичні портали високо оцінили гру українця. WhoScored поставив голкіперу 7,6 бала, а Sofascore - 7,9.

Це був шостий поспіль матч в основному складі для Луніна. Всього в цьому сезоні голкіпер зіграв 8 поєдинків, 2 з яких - в Лізі чемпіонів.

Мадридський "Реал" набрав 39 очок і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. "Бетіс" з 26 балами йде на сьомій сходинці.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Реал" зіграє проти "Вільярреала", а "Бетіс" зустрінеться з "Сосьєдадом".

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