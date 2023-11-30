Мадридський "Реала" виграв всі п'ять матчів у груповому раунді Ліги чемпіонів.

У середу, 29 листопада, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА мадридський "Реал" протистояв італійському "Наполі".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Іспанії і завершилася перемогою "вершкових".

Рахунок у грі відкрили гості - на 9-й хвилині форвард "Наполі" Джованні Сімеоне забив після передачі Джованні Ді Лоренцо. Однак лише через дві хвилини Родріго зрівняв рахунок. На 22-й хвилині "Реал" вийшов вперед - гол з передачі Давида Алаби забив Джуд Беллінгем.

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На старті другого тайму "Наполі" рахунок зрівняв, відзначився камерунський півзахисник Франк Замбо-Ангісса. Проте здобути очки італійцям у цій грі не вдалося. На 84-й і 90+4-й хвилинах футболісти "Реала" забили ще двічі і вирвали перемогу в цій зустрічі. Голи забивали Ніко Пас і Хоселу.

"Реал Мадрид" - "Наполі" - 4:2

Голи: Родріго, 11, Беллінгем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 - Сімеоне, 9, Замбо-Ангісса, 47

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 87), Вальверде, Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Беллінгем, Браїм Діас (Пас, 65), Родріго (Васкес, 87)

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жуан Жезус (Дзанолі, 87), Замбо-Ангісса, Лоботка (Распадорі, 87), Зелінскі (Ельмас, 65), Політано (Кайюсте, 78), Сімеоне (Осімхен, 46), Кварацхелія

Попередження: Зелінські, 49, Кайюсте, 90

Огляд матчу:

Ворота "Реала" в цій грі захищав Андрій Лунін. Український воротар отримав 5,9 бала за цю гру від статистичного порталу Whoscored.

В іншому поєдинку цієї групи "Брага" зіграла внічию з берлінським "Уніоном" (1:1).

"Брага" - "Уніон" - 1:1

Голи: Джало 51 - Гозенс 42

"Брага": Матеус, Віктор Гомес (Мендес, 82), Фонте, Ніакате, Борха, Моутінью, Карвальо (Саатчі, 36), Саласар (Андре Орта, 82), Рікарду Орта, Джало (Фернандеш, 82), Банза (Абель Руїс, 68)

"Уніон": Реннов, Юранович, Кнохе, Діогу Лейте, Руссійон, Фолланд, Хедіра (Ааронсон, 79), Тузар (Хаберер, 61), Лаідуні (Крал, 78), Гозенс, Беренс (Фофана, 62)

Попередження: Віктор Гомес 33, Саласар 45 - Кнохе 3, Тузар 39, Бонуччі 45, Хедіра 54

Вилучення: Ніакате 31

Огляд матчу:

Мадридський "Реал" набрав 15 очок і займає перше місце в турнірній таблиці групи С. На другій позиції з 7 балами йде "Наполі". "Брага" заробила 4 очки і посіла третє місце. Квартет замикає берлінський "Уніон" з 2 очками в активі.

У наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Реал" зіграє проти "Уніона", а "Наполі" зустрінеться з "Брагою".

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