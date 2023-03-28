У другому турі кваліфікації ЧЄ-2024 зустрінуться лідери групи А.

У вівторок, 28 березня, відбудеться поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії і Шотландії.

Поєдинок пройде на стадіоні "Хемпден Парк" в Глазго. Зустріч судитиме швейцарський рефері Сандро Шерер.

Збірна Шотландії стартувала в кваліфікації ЧЄ-2024 з розгромної перемоги проти Кіпру (3:0). Два голи в цій грі забив хавбек "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоміней, ще один м'яч в активі Джона Макгінна з "Астон Вілли".

Відео дня

Іспанія також почала відбірковий цикл Євро-2024 з розгрому. "Червона фурія" з рахунком 3:0 розбила збірну Норвегії. Два голи за іспанців забив Хоселу, ще один гол в активі дані Ольмо.

У 9 очних поєдинках у Шотландії всього пара перемог, і то давно - в 1957-му і 1984-му роках. Іспанія виграла 5 разів, у тому числі тричі в 4-х останніх матчах.

Відзначимо, що збірні Іспанії та Шотландії були в одній групі в кваліфікації до Євро-2012 і "червона фурія" виграла обидва матчі (3:1 і 3:2). Востаннє Шотландія перегравала Іспанію в 1984 році.

Шотландія - Іспанія: прогноз

Фаворитом цього матчу є збірна Іспанії. Ставки на перемогу підопічних Луїса де ла Фуенте приймаються з коефіцієнтом 1,72. Нічия - 3,70. Перемога Шотландії оцінюється коефіцієнтом 5,30.

На думку аналітиків, матч на "Хемпден Парк" в Глазго буде не надто результативним. Коефіцієнт на тотал більше 3 - 2,82. Менше - 1,46.

Найбільш вірогідним результатом матчу Шотландія - Іспанія аналітики вважають перемогу "червоної фурії" з рахунком 1:0. Коефіцієнт - 6,30.

Шотландія - Іспанія: трансляція

В Україні матч другого туру відбору на чемпіонат Європи між збірними Шотландії та Іспанії покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок матчу о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, збірні Шотландії та Іспанії у відборі на Євро-2024 виступають у групі А, де також грають Грузія, Норвегія та Кіпр.

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.

Вас також можуть зацікавити новини: