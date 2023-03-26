Перемога над Норвегією стала рекордною для іспанців у відборах на ЧЄ.

У суботу, 26 березня, відбувся поєдинок першого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Іспанії зустрічалася з Норвегією.

Гра пройшла на стадіоні "Ла-Росаледа" в Малазі і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 13-й хвилині - з передачі Алекса Бальде відзначився дані Ольмо. На 84-й хвилині збірна Іспанії подвоїла свою перевагу - з пасу Фабіана Руїса забив Хоселу. На 85-й хвилині Хоселу оформив дубль і встановив фінальний рахунок на табло.

Відео дня

Іспанія - Норвегія - 3:0

Голи: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Іспанія: Аррісабалага, Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде, Меріно (Фабіан Руїс, 81), Родрі, Ольмо (Піно, 67), Гаві (Ойарсабаль, 58), Мората (Хоселу, 81), Аспас (Себальос, 58)

Норвегія: Нюланд, Педерсен (Рюерсон, 74), Страннберг, Естігор, Мелінг (Б'єркан, 74), Берге (Сольбаккен, 74), Ельюнуссі (Ларсен, 74), Еурснес, Берг, Едегор, Серлот (Брюнхільдсен, 86)

Попередження: Едегор, 41, Серлот, 51

Огляд матчу:

Відзначимо, ключовий гравець збірної Норвегії Ерлінг Холанд пропускав цю зустріч через травму. Більш того, форварду довелося покинути розташування національної команди.

Додамо, що перемога над Норвегією дозволила Іспанії встановити новий рекорд відбіркових турнірів на ЧЄ. "Червона фурія" не програє вдома в рамках кваліфікації Євро протягом 23 матчів.

Останній раз іспанці програвали на домашній арені в 2003 році, коли поступилися Греції 0:1.

У наступному турі збірна Іспанії зіграє з Шотландією, а Норвегія - з Грузією. Обидві зустрічі пройдуть у вівторок, 28 березня.

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