У боротьбу за путівку на чемпіонат Європи вступає національна збірна України.

З 26 по 28 березня будуть зіграні матчі другого туру відбору на чемпіонат Європи з футболу, який в 2024 році пройде в Німеччині.

У цьому турі свій шлях на Євро-2024 починає збірна України. "Синьо-жовті" зіграють у Лондоні проти національної команди Англії. В іншому матчі групи С зустрінуться збірні Італії та Мальти.

Нагадаємо, в першому турі відбору на Євро-2024 збірна Англії перемогла Італію (2:1), А Північна Македонія впоралася з Мальтою (2:1).

Відео дня

Збірна України пропускала перший тур.

Відбір на Євро-2024: розклад матчів 2-го туру

26 березня

Група С

19:00 Англія - Україна

21:45 Мальта - Італія

Група H

16:00 Казахстан - Данія

19:00 Словенія - Сан-Марино

21:45 Північна Ірландія - Фінляндія

Група J

19:00 Ліхтенштейн - Ісландія

21:45 Люксембург - Португалія

21:45 Словаччина - Боснія і Герцеговина

27 березня

Група B

21:45 Ірландія - Франція

21:45 Нідерланди - Гібралтар

Група E

21:45 Молдова - Чехія

21:45 Польща - Албанія

Група F

21:45 Австрія - Естонія

21:45 Швеція - Азербайджан

Група G

21:45 Угорщина - Болгарія

21:45 Чорногорія - Сербія

28 березня

Група A

19:00 Грузія - Норвегія

21:45 Шотландія - Іспанія

Група D

21:45 Туреччина - Хорватія

21:45 Уельс - Латвія

Група I

21:45 Косово - Андорра

21:45 Румунія - Білорусь

21:45 Швейцарія - Ізраїль

Груповий раунд відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 з футболу пройде з березня по листопад 2023 року.

Путівки на Євро-2024 отримають збірні, які займуть перші і другі місця в своїх групах. Ще три путівки на континентальну першість будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма найкращими збірними Ліги націй-2022/23.

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є національна збірна Італії, яка перемогла у фіналі минулого розіграшу Англію.

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