З 26 по 28 березня будуть зіграні матчі другого туру відбору на чемпіонат Європи з футболу, який в 2024 році пройде в Німеччині.
У цьому турі свій шлях на Євро-2024 починає збірна України. "Синьо-жовті" зіграють у Лондоні проти національної команди Англії. В іншому матчі групи С зустрінуться збірні Італії та Мальти.
Нагадаємо, в першому турі відбору на Євро-2024 збірна Англії перемогла Італію (2:1), А Північна Македонія впоралася з Мальтою (2:1).
Збірна України пропускала перший тур.
Відбір на Євро-2024: розклад матчів 2-го туру
26 березня
Група С
- 19:00 Англія - Україна
- 21:45 Мальта - Італія
Група H
- 16:00 Казахстан - Данія
- 19:00 Словенія - Сан-Марино
- 21:45 Північна Ірландія - Фінляндія
Група J
- 19:00 Ліхтенштейн - Ісландія
- 21:45 Люксембург - Португалія
- 21:45 Словаччина - Боснія і Герцеговина
27 березня
Група B
- 21:45 Ірландія - Франція
- 21:45 Нідерланди - Гібралтар
Група E
- 21:45 Молдова - Чехія
- 21:45 Польща - Албанія
Група F
- 21:45 Австрія - Естонія
- 21:45 Швеція - Азербайджан
Група G
- 21:45 Угорщина - Болгарія
- 21:45 Чорногорія - Сербія
28 березня
Група A
- 19:00 Грузія - Норвегія
- 21:45 Шотландія - Іспанія
Група D
- 21:45 Туреччина - Хорватія
- 21:45 Уельс - Латвія
Група I
- 21:45 Косово - Андорра
- 21:45 Румунія - Білорусь
- 21:45 Швейцарія - Ізраїль
Груповий раунд відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024 з футболу пройде з березня по листопад 2023 року.
Путівки на Євро-2024 отримають збірні, які займуть перші і другі місця в своїх групах. Ще три путівки на континентальну першість будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма найкращими збірними Ліги націй-2022/23.
Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є національна збірна Італії, яка перемогла у фіналі минулого розіграшу Англію.