Ротань розповів, як його підопічні планують грати проти однієї з найсильніших команд турніру.

У неділю, 2 липня, збірна України U21 зіграє проти Франції у рамках 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Головний тренер "синьо-жовтих" Руслан Ротань поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку. Фахівець зазначив, що їм буде протистояти одна з найкращих команд цього турніру, проте його підопічні будуть намагатися нав'язати "Ле Бле" свою гру, а не підлаштовуватися під них.

"Збірна Франції - одна з найсильніших збірних, з якими ми зустрічаємося на цьому турнірі. Там гравці, які практично всі виступають в топ-чемпіонатах. Це вже багато про що говорить. В індивідуальному плані вони дуже сильні. Ми це самі побачили у відборі, коли проводили з ними дві гри.

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Для нас це дуже важливий матч, який пройде в компонентах тет-а-тет, коли потрібно вигравати мікродуелі, що виникають на футбольному полі. Маю на увазі гру один в один, на близьких відстанях, де гравці збірної Франції володіють високою майстерністю. Але ми повинні бути готові, бути дисциплінованою, компактною командою, незважаючи на це, відповідати своїм рівнем гри, від якого ми не збираємося відходити. Нехай суперник підлаштовується під нас.

Кращим стаєш, коли граєш з найкращими. Я хлопцям про це сказав. Вони будуть грати з найкращими футболістами, можливо найкращою командою турніру. Для нас головна мотивація - стати кращими за них. Так що якщо ми виграємо, то кращої мотивації і не придумаєш. Це перевірка нашого колективу. Я вважаю, що мої хлопці заслуговують більшого. Найкраща мотивація - ставати кращими серед найкращих", - наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна Франції на стадії групового етапу молодіжного Євро-2023 виграла всі три матчі і посіла перше місце в групі D. "Ле Бле" обіграли Італію (2:1), Норвегію (1:0) і Швейцарію (4:1).

Підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце в групі В, здобувши дві перемоги і один матч зігравши внічию. "Синьо-жовті" виграли у Хорватії (2:0) і Румунії (1:0) і розійшлися миром з Іспанією (2:2).

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