"Манчестер Сіті" спробує взяти реванш у "Реала" за поразку в минулому розіграші Ліги чемпіонів.

У вівторок, 9 травня, відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" прийматиме "Манчестер Сіті".

Гра пройде в Мадриді на знаменитому стадіоні "Сантьягу Бернабеу". Головним арбітром зустрічі призначений португальський рефері Артур Діаш, допомагати йому будуть Паулу Соареш і Педру Рібейру. Суддя VAR - Массіміліано Ірраті (Італія).

"Реал" Мадрид пробився до півфіналу Ліги чемпіонів, перемігши в 1/4 фіналу лондонський "Челсі" за сумою двох матчів із загальним рахунком 4:0 (2:0, 2:0). В 1/8 фіналу "вершкові" взяли гору в дуелі з "Ліверпулем" (5:2, 1:0).

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"Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу ЛЧ пройшов німецький"РБ Лейпциг" (1:1, 7:0). Потім, в 1/4 фіналу підопічні Пепа Гвардіоли здолали мюнхенську "Баварію" (3:0, 1:1).

Напередодні гри з "городянами" мадридський "Реал" здобув перемогу у фіналі Кубка Іспанії проти "Осасуни", тому підопічні Карло Анчелотті підходять до дуелі з "Сіті" в гарному настрої.

"Манчестер Сіті" перед матчем проти "Реала" здобув перемогу в поєдинку АПЛ проти "Лідса" (2:1). Команда Гвардіоли знаходиться в дуже хорошій формі і здобула п'ять перемог в п'яти останніх зустрічах.

"Реал" Мадрид і "Манчестер Сіті" перетиналися в 1/2 фіналу минулого сезону Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох зустрічей із загальним рахунком 6:5 виграв іспанський клуб, який у підсумку став переможцем турніру.

Реал - Манчестер Сіті: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутньої гри і боротьби за путівку у фінал за сумою двох матчів підопічних Пепа Гвардіоли.

Коефіцієнт на перемогу "Манчестер Сіті" в першій зустрічі становить 2,25, на нічию - 3,70, а на перемогу "Реала" - 3,15.

Найбільш вірогідним точним рахунком матчу аналітики вважають нічию 1:1. Коефіцієнтом на такий результат - 7,40.

На прохід "Реала" у фінал за підсумками двох матчів приймаються ставки з коефіцієнтом 3,38, а на прохід "Сіті" - 1,35.

Реал - Манчестер Сіті: трансляція

На території України в прямому ефірі перший поєдинок 1/2 фіналу між мадридським "Реалом" і "Манчестер Сіті" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч-відповідь команди зіграють 17 травня в Манчестері.

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