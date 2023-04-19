Перемогу мадридському гранду принесли голи бразильського вінгера Родріго.

У вівторок, 18 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Зустріч проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася з рахунком 2:0 на користь підопічних Карло Анчелотті.

Перший гол у цій грі був забитий на 58-й хвилині - з передачі Вінісіуса Жуніора забив Родріго. На 80-й хвилині бразильський вінгер оформив дубль і встановив фінальний рахунок на табло. Асистував йому уругвайський хавбек Федеріко Вальверде.

Відео дня

"Челсі" - "Реал" - 0:2

Голи: Родріго, 58, 80

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс, Тіаго Сілва, Чалоба, Фофана, Кукурелья (Мудрик, 68), Ковачич, Канте, Галлахер (Жоау Фелікс, 67), Фернандес (Стерлінг, 67), Гаверц (Маунт, 77)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 82), Алаба (Рюдігер, 46), Мілітао, Камавінга, Модріч, Кроос (Себальос, 76), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Асенсіо, 81), Бензема (Тчуамені, 71)

Попередження: Мілітао (22), Кукурелья (34), Джеймс (50), Мудрик (89)

Огляд матчу:

Нагадаємо, перша зустріч команд в Мадриді пройшла тиждень тому і закінчилася з аналогічним рахунком. Таким чином, за сумою двох матчів "Реал" переміг "Челсі" і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Додамо, що в півфіналі "Реал" зіграє проти переможця пари "Баварія" - "Манчестер Сіті". Ймовірно, це буде англійський клуб, оскільки "городяни" обіграли мюнхенців у першій грі з рахунком 3 0 і відіграти такий розрив команді Томаса Тухеля буде вкрай складно.

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