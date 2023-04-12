Перемогу "Реалу" принесли голи Бензема і Асенсіо.

У середу, 12 квітня, відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і лондонським "Челсі".

Гра проходила в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Перший гол у грі був забитий у першому таймі - на 22-й хвилині зустрічі Карім Бензема вдало зіграв у чужому штрафному майданчику, відправивши м'яч у порожні ворота після знижки Вінісіуса Жуніора.

Відео дня

На 59-й хвилині матчу "Челсі" залишився в меншості - за фол останньої надії був вилучений з поля Бен Чілвелл.

На 74-й хвилині гри "Реалу" вдалося подвоїти перевагу в рахунку - після розіграшу кутового красивим ударом з лінії штрафного забив Марко Асенсіо.

"Реал" - "Челсі" - 2:0

Голи: Бензема, 22, Асенсіо, 74

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга (Рюдігер, 71), Кроос (Тчуамені, 84), Вальверде, Модріч (Себальос, 81), Родріго (Асенсіо, 71), Бензема, Вінісіус

"Челсі": Кепа, Кулібалі (Кукурелья, 55), Тьяго Сілва (Маунт, 75), Фофана, Джеймс, Чілуелл, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Фелікс (Чалоба, 65), Стерлінг (Х5) )

Попередження: Камавінга (7), Мілітао (83), Карвахаль (87) – Фофана (5), Ковачич (87)

Вилучення: Чилуелл (59)

Відео голів:

Матч-відповідь команди зіграють 18 квітня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Переможець двоматчевого протистояння вийде в півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця пари "Манчестер Сіті" - "Баварія".

Відзначимо, що в першому матчі "Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" на своєму полі з рахунком 3:0.

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі мадридський клуб переміг англійський "Ліверпуль".

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