11 і 12 квітня будуть зіграні перші матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Центральним поєдинком першого ігрового дня стане дуель головних фаворитів на перемогу в турнірі - "Манчестер Сіті" і "Баварії". Також в цей день зіграють "Бенфіка" і міланський "Інтер".
У середу відбудуться ще дві зустрічі чвертьфіналу ЛЧ. "Мілан" на своєму полі прийме "Наполі", а лондонський "Челсі" відправиться в гості до мадридського "Реала".
Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
11 квітня
- "Інтер" Мілан (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)
- "Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)
12 квітня
- "Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)
- "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Челсі" (Англія)
Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 18 і 19 квітня. Фінал турніру відбудеться 10 червня в Стамбулі.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів УЄФА є "Реал". У фіналі турніру минулого року мадридці перемогли англійський "Ліверпуль".
Також "Реал" є найтитулованішим клубом в історії Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" вигравав цей трофей 14 разів.