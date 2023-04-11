У боротьбі за головний клубний трофей Європи залишилися вісім команд.

11 і 12 квітня будуть зіграні перші матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Центральним поєдинком першого ігрового дня стане дуель головних фаворитів на перемогу в турнірі - "Манчестер Сіті" і "Баварії". Також в цей день зіграють "Бенфіка" і міланський "Інтер".

У середу відбудуться ще дві зустрічі чвертьфіналу ЛЧ. "Мілан" на своєму полі прийме "Наполі", а лондонський "Челсі" відправиться в гості до мадридського "Реала".

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Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

11 квітня

"Інтер" Мілан (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

12 квітня

"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)

"Реал" Мадрид (Іспанія) - "Челсі" (Англія)

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 18 і 19 квітня. Фінал турніру відбудеться 10 червня в Стамбулі.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів УЄФА є "Реал". У фіналі турніру минулого року мадридці перемогли англійський "Ліверпуль".

Також "Реал" є найтитулованішим клубом в історії Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" вигравав цей трофей 14 разів.

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