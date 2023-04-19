"Мілан" зумів вистояти в Неаполі і зіграє в 1/2 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У вівторок, 18 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" і "Міланом".

Зустріч проходила на стадіоні "Дієго Марадона" в Неаполі і завершилася з рахунком 1:1.

Футболісти "Мілана" вийшли вперед у кінцівці першого тайму - на 43-й хвилині з пасу Рафаеля Леау забив Олів'є Жиру.

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У компенсований до другого тайму час "Наполі" вдалося зрівняти рахунок завдяки голу від Віктора Осімхена. Однак на фінальний штурм у неполітанців вже часу не вистачило і перемогу вирвати не вдалося.

Додамо, що в цій грі було також два не реалізованих пенальті: на 22-й хвилині не забив форвард "Мілана" Олів'є Жиру, а на 82-й свій удар не зміг реалізувати вінгер "Наполі" Хвіча Кварацхелія.

"Наполі" - "Мілан" - 1:1

Голи: Осімхен, 90+3 - Жиру, 43

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 74), Жезус, Руї (Олівера, 34), Ндомбеле (Елмас, 63), Лоботка, Зелінські (Распадорі, 74), Політано (Лосано, 34), Осімхен, Кварацхелія

"Мілан": Меньян, Калабрія, К'яер, Томорі, Ернандес, Круніч, Тоналі, Діас (Мессіас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Орігі, 68)

Попередження: Ді Лоренцо, Олівера - Ернандес, Меньян

Огляд матчу:

Нагадаємо, перша гра команд завершилася перемогою "Мілана" з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів "россонері" виграли у "Наполі" 2:1 і вийшли в півфінал Ліги чемпіонів.

В 1/2 фіналу "Мілан" зіграє проти переможця пари "Інтер" - "Бенфіка". Відзначимо, що перша гра команд завершилася перемогою італійського клубу з рахунком 2:0.

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