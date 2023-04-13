Перемогу "Мілану" приніс гол алжирського футболіста Ісмаеля Беннасера.

У середу, 12 квітня, відбувся перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між італійськими клубами "Наполі" та "Міланом".

Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася перемогою "россонері" з рахунком 1:0.

У кінцівці першого тайму алжирський хавбек "Мілана" Ісмаель Беннасер результативним ударом завершив контратаку своєї команди. Більше в цій грі команди голів не забивали.

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В середині другого тайму, на 74-й хвилині, "Наполі" залишився в меншості. Дві жовті картки протягом п'яти хвилин заробив півзахисник гостей Андре Замбо Ангісса.

"Мілан" - "Наполі" - 1:0

Гол: Бенассер, 40

"Мілан": Меньян, Калабрія, К'яєр, Томорі, Тео Ернандес, Круніч, Тоналі, Браїм Діас (Ребіч, 80), Беннасер (Салемакерс, 67), Рафаел Леау, Жиру

"Наполі": Мерет, ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Дже, Маріо Руй (Олівера, 83), Ангісса, Лоботка, Зелінський (Ндомбеле, 83), Лозано (Распадорі, 69), Ельмас, Кварацхелія (Політано, 83)

Попередження: Беннасер, 60, Салемакерс, 90+3 - Зелінські, 38, ді Лоренцо, 70, Кім Мін Дже, 78, Ррахмані, 90+3

Вилучення: Ангісса, 74 (дві ЖК)

Огляд матчу:

Матч-відповідь команд відбудеться 18 квітня в Неаполі. Переможець двоматчевого протистояння вийде в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Інтер" - "Бенфіка".

Додамо, що міланський "Інтер" переміг на виїзді "Бенфіку" з рахунком 2:0 у першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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