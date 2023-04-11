Перший матч "Мілана" і "Наполі"в 1/4 фіналу пройде на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро".

У середу, 12 квітня, італійські гранди "Мілан" і "Наполі" зіграють перший матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Сан-Сіро". Обслужить цю гру румунський арбітр Іштван Ковач.

До чвертьфіналу ЛЧ "Мілан" потрапив здолавши лондонський "Тоттенхем" на стадії 1/8 фіналу. "Россонері" виграли у "шпор" на своєму полі з рахунком 1:0 в першій грі і саме цей результат допоміг їм пробитися в наступний раунд турніру. Матч-відповідь у Лондоні завершився з рахунком 0:0.

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"Наполі" куди більш впевнено подолав стадію 1/8 фіналу. Команда Лучано Спаллетті виграла обидва матчі проти франкфуртського "Айнтрахта" із загальним рахунком 5:0 (2:0, 3:0).

Відзначимо, що зовсім недавно, а точніше 2 квітня, "Мілан" і "Наполі" зіграли між собою в рамках 28-го туру чемпіонату Італії. Гра проходила в Неаполі і завершилася нищівним тріумфом "россонері" з рахунком 4:0.

Проте, ця поразка не сильно вплинула на турнірне положення "Наполі" в Серії А. Команда Лучано Спаллетті впевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 16 очок.

У "Мілана" в цьому сезоні справи йдуть не кращим чином на внутрішній арені. Чинний чемпіон Серії А займає тільки четверте місце в турнірній таблиці італійської першості.

Мілан - Наполі: прогноз

На думку букмекерів, шанси команд на перемогу в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приблизно рівні.

Так, коефіцієнт на тріумф підопічних Стефано Піолі - 2,80. Перемога "Наполі" оцінюється коефіцієнтом 2,75. Нічия - 3,20.

Аналітики вважають, що матч "Мілан" - "Наполі" не буде дуже результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 2,28, а тотал менше 2,5 м'яча - за 1,67. Ставки на гол "Мілана" приймаються з коефіцієнтом 1,40. Гол неполітанців доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1,39. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,92.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 6,30.

Прохід "Мілана" до півфіналу за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 2,55, а "Наполі" - 1,55.

Мілан - Наполі: трансляція

На території України першу зустріч "Мілана" і "Наполі" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що гра-відповідь "Наполі" проти "Мілана" відбудеться в Неаполі 18 квітня.

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