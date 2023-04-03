Перемога над "Наполі" дозволила "Мілану" вийти на третє місце в лізі.

У неділю, 2 квітня, відбувся поєдинок 28-го туру італійської Серії А, в якому зустрічалися "Наполі " і "Мілан".

Гра проходила на стадіоні ім. Дієго Армандо Марадони в Неаполі і завершилася з рахунком 4:0 на користь гостей.

Футболісти "Мілана" відкрили рахунок вже на 17-й хвилині зустрічі - відзначився португальський нападник Рафаел Леау після передачі Браїма Діаса. Через вісім хвилин забитим м'ячем відзначився Браїм Діас, подвоївши перевагу "россонері".

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На 59-й хвилині Леау оформив дубль і довів рахунок до розгромного. На 67-й хвилині півзахисник Алексіс Салемакерс забив четвертий м'яч "Мілана", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Наполі" - "Мілан" - 0:4

Голи: Леау, 17, 59, Діас, 25, Салемакерс, 67

"Наполі": Мерет, Руй, Кім (Жезус, 81), Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінський (Ндомбеле, 68), Лоботка (Ельмас, 68), Ангісса, Кварацхелія, Сімеоне (Распадорі, 77), Політано (Лосано, 68)

"Мілан": Меньян, Т. Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія, Тоналі, Беннасер (Бакайоко, 83), Леау (Ребіч, 74), Круніч (де Кетеларе, 83), Діас (Салемакерс, 57), Жиру (Орігі, 74)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Наполі" програв на своєму полі в Серії А з різницею в чотири м'ячі вперше з 2000 року. Тоді неполітанці поступилися "Болоньї" з рахунком 1:5.

Перемога у грі з "Наполі" дозволила "Мілану" обійти "Інтер" і піднятися на третє місце в турнірній таблиці. До "Лаціо", який йде другим, відстань в чотири бали. "Наполі" продовжує очолювати таблицю Серії А, набравши 71 пункт.

У наступному турі чемпіонату Італії "Наполі" зіграє проти "Лечче", а "Мілан" зустрінеться з "Емполі". Обидва матчі відбудуться 7 квітня.

Нагадаємо, "Мілан" є чинним чемпіоном чемпіонату Італії з футболу.

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