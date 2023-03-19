Златан Ібрагімович став найстаршим автором голу в історії чемпіонату Італії.

У суботу, 18 березня, відбувся поєдинок 27-го туру італійської Серії А, в якому "Мілан" протистояв "Удінезе".

Гра проходила на стадіоні "Дачія Арена" в Удіне і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Перший гол у матчі був забитий вже на дев'ятій хвилині: Роберто Перейра реалізував передачу Лазара Самарджича.

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"Мілан" зрівняв рахунок у компенсований до першого тайму час - відзначився легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович. Однак гол шведа не врятував "Мілан" від поразки. Голи Бету і Кінгслі Ехізібуе принесли "Удінезе" сенсаційну перемогу.

"Удінезе" - "Мілан" - 3:1

Голи: Перейра, 9, Бето, 45+5, Ехізібуе, 70 - Ібрагімович, 45+3

"Удінезе": Сільвестрі, Бекао, Бійол, Перес, Ехізібуе (Ебоселе, 88), Самарджич (Ловріч, 73), Волас, Перейра (Арслан, 81), Удогі (Зегелар, 88), Саксесс (Товен, 73), Бето

"Мілан": Меньян, Калулу, Тіау, Томорі (Калабрія, 76), Салемакерс (Ребіч, 64), Беннасер (Круніч, 64), Тоналі, Балло Туре, Діас (Орігі, 76), Ібрагімович (де Кетеларе, 76), Леау

Попередження: Перес, Волас, Ебоселе, Бекао - Калулу, Тоналі

Огляд матчу:

Відзначимо, що завдяки голу в грі з "Удінезе" Ібрагімовичу вдалося встановити історичний рекорд чемпіонату Італії. Легендарний швед став найстаршим автором голу в історії Серії А.

Златан випередив за цим показником екс-захисника "Мілана" Алессандро Костакурту, який забив свій останній м'яч у чемпіонаті Іспанії в 2007 році. Костакурті тоді було 41 рік і 25 днів, Ібрагімовичу на момент голу "Удінезе" 41 рік і 166 днів.

Нагадаємо, Златан Ібрагімович більшу частину поточного сезону пропустив через відновлення після травми. Це перший гол шведського нападника в нинішній кампанії.

Після 27-ми турів "Мілан" з 48 очками в активі займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Удінезе" набрав 38 очок і займає восьме місце.

У наступному турі Серії А "россонері" зіграють проти "Наполі", а "Удінезе" зустрінеться з "Болоньєю". Обидва матчі відбудуться 2 квітня.

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