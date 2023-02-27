"Мілан" обіграв "Аталанту" в 24-му турі чемпіонату Італії.

У неділю, 26 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру італійської Серії А, в якому "Мілан" грав проти "Аталанти".

Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 26-й хвилині - французький захисник "Мілана" Тео Ернандес завдав гарматного удару з дальньої дистанції, м'яч взяла на себе стійка і після рикошету від воротаря він опинився у воротах. Автогол. У кінцівці зустрічі остаточний рахунок встановив Жуніор Мессіас, який забив після передачі Рафаеля Леау.

Відео дня

"Мілан" - "Аталанта" - 2:0

Голи: Муссо, 26 (аг), Мессіас, 86

"Мілан": Меньян, Калулу, Томорі, Тіау, Мессіас (Салемакерс, 88), Круніч, Тоналі, Ернандес, Діас (де Кетеларе, 74), Жиру (Ібрагімович, 74), Леау (Ребіч, 88)

Аталанта: Муссо, Толоі, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно, 84), Дзаппакоста (Руджері, 84), де Рон, Копмейнерс (Ворліцкій, 84), Меле, Едерсон (Бога, 63), Хойлунд, Лукман (Мюріель, 69)

Попередження: Леау, Тіау, Круніч - Толої

Огляд матчу:

Додамо, що в цій грі вперше за 280 днів вийшов на поле легендарний шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович. Швед вийшов на газон на 74-й хвилині, замінивши французького форварда Олів'є Жиру.

Нагадаємо, в травні Ібрагімович переніс операцію, після чого проходив процес реабілітації. У минулому сезоні шведський форвард зіграв 27 матчів за "россонері", в яких відзначився вісьмома забитими м'ячами і трьома результативними передачами.

За 24 зіграних матчі "Мілан" набрав 47 очок і наздогнав у турнірній таблиці принципового суперника - "Інтер". В активі "Аталанти" 41 очко, команда Джана П'єро Гасперіні розташувалася на шостій сходинці.

У наступному турі "Мілан" на виїзді зіграє з "Фіорентиною", а "Аталанта" прийме "Удінезе".

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