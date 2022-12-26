Знаменитий швед у своєму фірмовому стилі привітав фанатів з Різдвом.

Знаменитий нападник "Мілана" Златан Ібрагімович у своєму фірмовому стилі привітав фанатів з Різдвом.

41-річний футболіст вже традиційно опублікував пост в Твіттері, використавши в своєму повідомленні букву "Z" - першу букву свого імені. Таким чином, форвард в черговий раз виділив себе.

"Щасливого Різдва вам і вашим дружинам! Чао", - написав Ібрагімович, замінивши в слові Christmas (Різдво) останню букву "S" на "Z".

Відео дня

Однак російські вболівальники порахували, що знаменитий нападник у своєму привітанні підтримав країну-агресора, оскільки літери "Z" і "V" стали символами вторгнення РФ в Україну.

Маса людей почали дякувати Ібрагімовичу за його пост в соціальних мережах і навіть почали спотворювати прізвище футболіста, вставляючи туди ще одну символіку "V" - ІбрагімоVіч.

Нагадаємо, Златан Ібрагімович минулого літа продовжив свій контракт з "Міланом" до кінця сезону 2022/2023. Однак у поточному сезоні швед не зіграв жодного матчу. Він продовжує відновлюватися після травми, яку отримав ще в кінці минулого сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: