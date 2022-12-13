У вівторок, 13 грудня, збірна Аргентини розгромила національну команду Хорватії у півфіналі ЧС-2022 і стала першим фіналістом мундіалю в Катарі.
Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович заявив, що Аргентина стане переможцем чемпіонату світу-2022. Легендарний швед заявив, що дана подія визначена.
"Я думаю, вже визначено, хто переможе, і ви знаєте, кого я маю на увазі. Я думаю, що Мессі підніме трофей, це вже визначено", - наводить слова Ібрагімовича goal.com.
Збірна Аргентини перемогла Хорватію з рахунком 3:0. Дублем у складі "альбіселесте" відзначився Хуліо Альварес і ще один гол забив Ліонель Мессі.
У фіналі ЧС-2022 Аргентинці зіграють проти переможця протистояння національних збірних Франції та Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Варто зазначити, що перед півфінальними матчами букмекери назвали головним фаворитом ЧС-2022 у Катарі національну збірну Франції.
Нагадаємо, саме збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. В фіналі ЧС-2018 підопічні Дідьє Дешама обіграли Хорватію.