Златан Ібрагімович впевнений, що збірна Аргентини виграє мундіаль в Катарі.

У вівторок, 13 грудня, збірна Аргентини розгромила національну команду Хорватії у півфіналі ЧС-2022 і стала першим фіналістом мундіалю в Катарі.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович заявив, що Аргентина стане переможцем чемпіонату світу-2022. Легендарний швед заявив, що дана подія визначена.

"Я думаю, вже визначено, хто переможе, і ви знаєте, кого я маю на увазі. Я думаю, що Мессі підніме трофей, це вже визначено", - наводить слова Ібрагімовича goal.com.

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Збірна Аргентини перемогла Хорватію з рахунком 3:0. Дублем у складі "альбіселесте" відзначився Хуліо Альварес і ще один гол забив Ліонель Мессі.

У фіналі ЧС-2022 Аргентинці зіграють проти переможця протистояння національних збірних Франції та Марокко. Цей матч відбудеться в середу, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Варто зазначити, що перед півфінальними матчами букмекери назвали головним фаворитом ЧС-2022 у Катарі національну збірну Франції.

Нагадаємо, саме збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. В фіналі ЧС-2018 підопічні Дідьє Дешама обіграли Хорватію.

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