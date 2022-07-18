Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович погодився продовжити захищати кольори "Мілана". Сторони домовилися про продовження співпраці.
Про це повідомив офіційний сайт італійського клубу.
Нова угода 40-річного футболіста з "россонері" розрахована до кінця сезону-2022/23.
Відзначається, що керівники "Мілана" Паоло Мальдіні і Фредерік Массара особисто вирушили на віллу Ібрагімовича біля італійського озера Гарда, де Златан і поставив свій підпис під новим контрактом.
Як повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо, за новим контрактом шведський нападник отримуватиме 1-1,5 млн євро на рік плюс бонуси, прив'язані до результативних дій.
Нагадаємо, в травні цього року шведу зробили операцію на коліні. Повідомлялося, що його відновлення займе 7-8 місяців. У жовтні Ібрагімовичу виповниться 41 рік.
Додамо, що за підсумками минулого сезону "Мілан" став чемпіоном Італії з футболу, набравши 86 очок за 38 зіграних турів. У наступному сезоні "россонері" зіграють в груповому раунді Ліги чемпіонів.
Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"
- Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.
- У минулому сезоні Златан Ібрагімович зіграв 27 матчів за "Мілан", в яких забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.
- У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.
- Всього після повернення в "Мілан" Златан зіграв 74 поєдинки і відзначився 36 забитими голами.