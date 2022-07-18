Шведський нападник залишиться в Мілані ще мінімум на один сезон.

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович погодився продовжити захищати кольори "Мілана". Сторони домовилися про продовження співпраці.

Про це повідомив офіційний сайт італійського клубу.

Нова угода 40-річного футболіста з "россонері" розрахована до кінця сезону-2022/23.

Відзначається, що керівники "Мілана" Паоло Мальдіні і Фредерік Массара особисто вирушили на віллу Ібрагімовича біля італійського озера Гарда, де Златан і поставив свій підпис під новим контрактом.

Як повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо, за новим контрактом шведський нападник отримуватиме 1-1,5 млн євро на рік плюс бонуси, прив'язані до результативних дій.

Нагадаємо, в травні цього року шведу зробили операцію на коліні. Повідомлялося, що його відновлення займе 7-8 місяців. У жовтні Ібрагімовичу виповниться 41 рік.

Додамо, що за підсумками минулого сезону "Мілан" став чемпіоном Італії з футболу, набравши 86 очок за 38 зіграних турів. У наступному сезоні "россонері" зіграють в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У минулому сезоні Златан Ібрагімович зіграв 27 матчів за "Мілан", в яких забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі.

У сезоні 2020/2021 Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

Всього після повернення в "Мілан" Златан зіграв 74 поєдинки і відзначився 36 забитими голами.

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