Стефано Піолі виграв перший титул у своїй кар'єрі.

Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі незабаром отримає свою чемпіонську медаль, яку він загубив на стадіоні.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Після матчу останнього туру Серії А проти "Сассуоло" футболістів і тренерський штаб "Мілану" нагородили медалями та чемпіонським кубком Серії А.

Проте головного тренера "россонері" Піолі, який виграв перший титул у своїй кар'єрі, спіткав казус. Його медаль на стадіоні вкрали або ж він її загубив.

На щастя, через декілька днів чемпіонська медаль тренера знайшлась. Її принесли у поліцейський відділок три хлопці віком від 20 до 25 років. За словами молодиків, вони знайшли медаль на газоні стадіону – неподалік від входу до роздягалень.

Правоохоронці почали перевірку фактів. До того, як нагороду принесли полісменам, керівництво Серії А пообіцяло видати для Піолі нову медаль на заміну загубленій. Але вже не треба, бо знайшлася і ця.

Додамо, що Серія А визнала 56-річного Піолі найкращим тренером сезону. Фахівець привів "Мілан" до Скудетто. Останній раз славетний клуб був чемпіоном Італії у 2011 році, тому Піолі підкорилося неабияке досягнення.

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