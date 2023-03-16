Неаполітанський клуб зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вперше в своїй історії.

У середу, 16 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" і "Айнтрахтом".

Зустріч пройшла на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів.

Рахунок у матчі на 45+2-й хвилині відкрив Віктор Осімхен, забивши з передачі Маттео Політано.

На старті другої половини зустрічі нігерійський форвард оформив дубль, замкнувши простріл Ді Лоренцо. Через кілька хвилин "Наполі" довів рахунок до розгромного - Петро Зелінські реалізував пенальті.

"Наполі" - "Айнтрахт" - 3:0

Голи: Осімхен, 45+2, 53, Зелінські, 64 (пен)

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Рахмані, Кім Мін Чже (Жезус, 66), Маріу Руй, Лоботка, Зеліньскі (Ндомбеле, 74), Замбо-Ангісса, Політано (Лосано, 67), Осімхен (Сімеоне, 81), Кварацхелія (Елмаз, 74)

"Айнтрахт": Трапп, Бута, Ндіка, Тута, Ленц (Макс, 67), Гетце, Роді (Якіч, 74), Соу, Камада, Борре, Кнауфф (Аліду, 62)

Попередження: Жезус, 77 - Ндіка, 26, Ленц, 32, Гетце, 65

Огляд матчу:

Перший матч "Наполі" виграв у "Айнтрахта" з рахунком 2:0. Таким чином, за сумою двох ігор італійський клуб виграв з рахунком 5:0 і вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Варто відзначити, що "Наполі" вперше у своїй історії виступить у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Крім того, вперше з сезону-2005/2006 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграють відразу три італійських клуби - "Мілан", "Інтер" і "Наполі".

Нагадаємо, жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 11 і 12 квітня, матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал". У фіналі минулого розіграшу цього турніру "вершкові" перемогли "Ліверпуль".

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