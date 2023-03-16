У середу, 16 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" і "Айнтрахтом".
Зустріч пройшла на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів.
Рахунок у матчі на 45+2-й хвилині відкрив Віктор Осімхен, забивши з передачі Маттео Політано.
На старті другої половини зустрічі нігерійський форвард оформив дубль, замкнувши простріл Ді Лоренцо. Через кілька хвилин "Наполі" довів рахунок до розгромного - Петро Зелінські реалізував пенальті.
"Наполі" - "Айнтрахт" - 3:0
Голи: Осімхен, 45+2, 53, Зелінські, 64 (пен)
"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Рахмані, Кім Мін Чже (Жезус, 66), Маріу Руй, Лоботка, Зеліньскі (Ндомбеле, 74), Замбо-Ангісса, Політано (Лосано, 67), Осімхен (Сімеоне, 81), Кварацхелія (Елмаз, 74)
"Айнтрахт": Трапп, Бута, Ндіка, Тута, Ленц (Макс, 67), Гетце, Роді (Якіч, 74), Соу, Камада, Борре, Кнауфф (Аліду, 62)
Попередження: Жезус, 77 - Ндіка, 26, Ленц, 32, Гетце, 65
Огляд матчу:
Перший матч "Наполі" виграв у "Айнтрахта" з рахунком 2:0. Таким чином, за сумою двох ігор італійський клуб виграв з рахунком 5:0 і вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів.
Варто відзначити, що "Наполі" вперше у своїй історії виступить у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Крім того, вперше з сезону-2005/2006 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграють відразу три італійських клуби - "Мілан", "Інтер" і "Наполі".
Нагадаємо, жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).
Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 11 і 12 квітня, матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал". У фіналі минулого розіграшу цього турніру "вершкові" перемогли "Ліверпуль".