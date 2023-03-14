Перша гра команд завершилася тріумфом "Наполі" з рахунком 2:0.

У середу, 15 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між італійським "Наполі" і німецьким "Айнтрахтом".

Гра пройде на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі. Головним арбітром зустрічі призначений англійський рефері Ентоні Тейлор.

Перша дуель цих команд завершилася на користь італійського клубу з рахунком 2:0. Голами за неаполітанців відзначилися Віктор Осімхен і Джованні Ді Лоренцо.

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З поразки від "Наполі" у "Айнтрахта" почалася смуга невдач. Команда програла "Лейпцигу" (1:2), потім двічі зіграла внічию - проти "Вольфсбурга"(2:2) і "Штутгарта" (1:1).

У турнірній таблиці Бундесліги "Айнтрахт" опустився вже на шосте місце. В активі команди 40 балів.

У "Наполі" справи йдуть куди краще. Команда Лучано Спаллетті виграла два матчі-проти "Емполі" (2:0) і "Аталанти" (2:0) і поступилася "Лаціо" (0:1).

Поразка проти римлян ніяк не позначилася на турнірному становищі неаполітанців в Серії А.Команда Спаллетті лідирує в турнірній таблиці з 68 очками в активі. Відрив від "Інтера", який йде другим, становить 18 балів.

Наполі - Айнтрахт: прогноз

"Наполі" є беззаперечним фаворитом цієї дуелі. Так, коефіцієнт на перемогу неаполітанців - 1,49. Нічия - 4,60. На тріумф "Айнтрахта" можна поставити за 7,20.

Гол команди Лучано Спаллетті оцінюється коефіцієнтом 1,08. На гол гостей можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,65.

Букмекери впевнені, що "Наполі" пройде в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а тому ставки на цю подію навіть не приймаються. Поставити на вихід "Айнтрахта" в наступний раунд Ліги чемпіонів можна з коефіцієнтом 30,00.

На думку аналітиків, найбільш імовірним результатом гри у відповідь "Наполі" проти "Айнтрахта" є перемога господарів поля з рахунком 2:0. Коефіцієнт на цю подію - 6,80.

Наполі - Айнтрахт: трансляція

У прямому ефірі на території України протистояння "Наполі" і "Айнтрахта" покаже відеосервіс MEGOGO, а також Volia TV.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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