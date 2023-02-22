Перемогу італійському клубу принесли голи Осімхена і Ді Лоренцо.

У вівторок, 21 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому чинний переможець Ліги Європи "Айнтрахт" приймав "Наполі".

Зустріч проходила на стадіоні "Дойче Банк Парк" у Франкфурті і завершилася з рахунком 2:0.

На 36-й хвилині Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті, проте "Наполі" все ж вийшов вперед у першому таймі: після передачі Ірвіна Лосано гол забив Віктор Осімхен.

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У другій половині зустрічі все вирішило видалення. Господарі залишилися вдесятьох, чим змогли скористатися італійці. Захисник Джованні Ді Лоренцо подвоїв перевагу своєї команди.

"Айнтрахт" - "Наполі" - 0:2

Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65

"Айнтрахт": Трапп, Бута (Кнауфф, 69), Якіч, Ндіка, Тута, Макс, Гетце (Аліду, 81), Соу, Камада, Ліндстрем (Борре, 69), Коло-Муані

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін Чже, Олівера, Лоботка, Зеліньскі, Замбо-Ангісса (Ндомбеле, 80), Лосано (Елмаз, 80), Осімхен (Сімеоне, 84), Кварацхелія (Політано, 84)

Попередження: Кім Мін Чже (38), Гетце (60), Елмаз (83)

Видалення Коло-Муані (58)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що ця перемога стала вже шостою поспіль для неаполітанців, загальна різниця м'ячів у цих зустрічах - 14:1.

Зустріч "Айнтрахта" і "Наполі" відбудеться 15 березня в Неаполі. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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