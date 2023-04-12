Перемогу італійському клубу принесли голи Барелли і Лукаку.

У вівторок, 11 квітня, був зіграний перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Бенфікою" і міланським "Інтером".

Гра проходила на "Ештадіу да Луж" в Лісабоні і завершилася перемогою італійського колективу з рахунком 2:0.

Перший тайм команди провели без забитих голів. На старті другої половини гри Ніколо Барелла забив з передачі Алессандро Бастоні і вивів "Інтер" вперед.

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У кінцівці зустрічі бельгійський нападник Ромелу Лукаку реалізував пенальті і подвоїв перевагу міланського клубу. Більше в цьому поєдинку команди голів не забивали.

"Бенфіка" - "Інтер" - 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)

"Бенфіка": Влаходімос, Жілберту, Антоніо Сілва, Морату, Грімальдо, Шикінью, Флорентіну (Нерес, 64), Маріу, Рафа Сілва, Аурснес, Рамуш

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 90+1), Думфріс (Д'амброзіо, 86), Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко (Госенс, 63), Мартінес (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63)

Попередження: Антоніо Сілва - Брозович, Джеко

Огляд матчу:

Матч-відповідь команди зіграють 19 квітня в Мілані. Переможець цього протистояння зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів з переможцем пари "Наполі" - "Мілан".

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу "Інтер" вибив португальський "Порту" (1:0, 0:0), а "Бенфіка" пройшла бельгійський "Брюгге" (2:0, 5:1).

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