"Баварія" практично втратила шанси вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

У вівторок, 11 квітня, відбувся перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Баварією".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася з рахунком 3:0 на користь "городян".

Рахунок у грі був відкритий в середині першого тайму - на 27-й хвилині іспанських півзахисник "городян" Родрі забив фантастичним ударом в "дев'ятку" з дальньої дистанції.

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На 71-й хвилині з передачі Ерлінга Холанда забив Бернарду Сілва і подвоїв перевагу "Сіті". А на 77-й хвилині зустрічі Ерлінг Холанд забив вже сам і довів рахунок до розгромного.

"Манчестер Сіті" - "Баварія" - 3:0

Гол: Родрі, 27, Бернарду Сілва, 71, Холанд, 77

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке, Діаш, Аканджі, Родрі, Стоунз, Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 67), Б. Сілва, Холанд

"Баварія": Зоммер, Девіс (Канселу, 81), де Лігт, Упамекано, Павар, Горецка, Кімміх, Сане, Мусіала (Мане, 69), Коман, Гнабрі (Мюллер, 80)

Огляд матчу:

Матч-відповідь "Баварія" і "Манчестер Сіті" зіграють 19 квітня в Мюнхені.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" вибила французький ПСЖ (1:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" здолав німецький "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0).

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