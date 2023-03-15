Ерлінг Холанд побив кілька рекордів Ліги чемпіонів.

У вівторок, 14 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу між "Манчестер Сіті" і "РБ Лейпциг".

Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася нищівною перемогою господарів поля з рахунком 7:0.

Головним героєм зустрічі став нападник "городян" Ерлінг Холанд. Норвежець забив п'ять голів, зробивши вагомий внесок у перемогу своєї команди. Ще по одному голу забили німецький хавбек Ілкай Гюндоган і бельгієць Кевін Де Брюйне.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" - 7:0

Голи: Холанд 22, 24, 45+2, 54, 57, Гюндоган 49, Де Брюйне 90+2

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аканджі, Діаш, Аке, Стоунз (Гомес 64), Родрі (Філліпс 64), Сілва, Де Брюйне, Гюндоган, Гріліш, Холанд (Альварес 63)

"РБ Лейпциг": Бласвіх, Хенріхс (Клостерманн 80), Орбан, Гвардіол, Раум, Лаймер, Айдара (Сімакан 63), Собослаї (Ольмо 72), Кампль, Форсберг (Сілва 63), Вернер (Поульсен 63)

Попередження: Де Брюйне 67, Аканджі 77 - Хенріхс 21, Вернер 34

Огляд матчу:

Відзначимо, що форварду "Манчестер Сіті" Ерлінгу Холанду швидше за всіх в історії Ліги чемпіонів підкорилася позначка в 30 голів на турнірі. Норвежець зіграв 25 матчів і забив вже 32 голи. Раніше рекорд належав Руду ван Ністелрою, який забив 30 голів у 34 матчах.

Крім того, Холанд став наймолодшим гравцем в історії з 30 голами в Лізі чемпіонів - 22 роки і 236 днів. Колишній рекордсмен Кіліан Мбаппе забив 30-й гол, коли йому було 22 роки і 352 дні.

Також Ерлінг Холанд став третім футболістом в історії з п'ятьма голами в одному матчі Ліги чемпіонів. До цього оформити пента-трик в матчі найпрестижнішого єврокубка вдавалося тільки колишньому нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі в 2012 році в матчі з "Байєром" і екс-форварду "Шахтаря" Луїсу Адріано в 2014 році в грі з білоруським БАТЕ.

Додамо, що перший матч команд у Німеччині завершився внічию з рахунком 1:1. За сумою двох ігор "Манчестер Сіті" вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів. "РБ Лейпциг" вилетів з турніру.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні в п'ятницю, 17 березня.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". У минулорічному фіналі мадридський клуб обіграв "Ліверпуль".

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