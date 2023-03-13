Перший матч команд закінчився внічию з рахунком 1:1.

У вівторок, 14 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "РБ Лейпциг".

Зустріч пройде на стадіоні "Етіхад" в Англії. Головним арбітром буде Славко Вінчич зі Словенії.

Перший поєдинок цих команд відбувся три тижні тому в Німеччині і завершився внічию з рахунком 1:1. У складі "Сіті" гол забив Ріяд Марез, у "биків" відзначився Йошко Гвардіол.

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Після першої гри з "Лейпцигом" підопічні Пепа Гвардіоли зіграли чотири матчі, здобувши чотири перемоги: "Борнмут" (4:1), "Брістоль Сіті" (3:0), "Ньюкасл"(2:0), "Крістал Пелас" (1:0).

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" займає друге місце, відстаючи від лідируючого "Арсеналу" на п'ять очок.

"РБ Лейпциг" після дуелі з "городянами" зіграв три матчі. "Бики" здобули перемоги проти "Айнтрахта" (2:1) і "Боруссії" Менхенгладбах (3:0), а також програли "Боруссії" Дортмунд (1:2).

У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини "РБ Лейпциг" посідає третє місце з 45 очками в активі.

Манчестер Сіті - Лейпциг: прогноз

Букмекери вважають "Манчестер Сіті" беззаперечним фаворитом цієї пари.

Так, на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,39. У той же час успіх гостей і нічия менш вірогідні - коефіцієнти 8,40 і 5,30 відповідно.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" букмекери вважають перемогу "городян" з рахунком 2:0. Коефіцієнт - 6,60.

На прохід "городян" до чвертьфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,17, а на вихід "биків" коефіцієнт 5,90.

Манчестер Сіті - Лейпциг: трансляція

В Україні пряма трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Лейпциг" буде доступна на MEGOGO і Volia TV.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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