Чинні чемпіони Англії несподівано зіграли внічию з "Лейпцигом".

У середу, 22 лютого, "Манчестер Сіті" зіграв внічию з "РБ Лейпциг" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола прокоментував результат поєдинку з німецьким клубом.

"Ми не зробили крок вперед у другому таймі. Вони стали пресингувати ще вище. Але ми правильно відреагували на пропущений м'яч і добре провели останні 20 хвилин.

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У нас були хороші моменти як в першій, так і в другій половині. Нічию можна вважати хорошим результатом.

Я задоволений, як ми зіграли в цьому матчі, не тільки першим таймом. Багато сильних команд вже вилетіли з цього турніру. Якщо від нас чекали перемоги 4:0 тут, то перепрошую. Нам це було не під силу", - наводить слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

У грі з "Лейпцигом" англійський клуб вів у рахунку з мінімальною перевагою, але на 70-й хвилині поєдинку пропустив гол і втратив перемогу.

Зустріч "Манчестер Сіті" і "РБ Лейпциг" відбудеться 14 березня в Англії.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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