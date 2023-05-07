Все вирішив дубль бразильського вінгера іспанської команди.

У рамках фінального матчу Кубка Іспанії цього сезону зустрічалися "Реал" і "Осасуна". Поєдинок відбувався на нейтральному полі у Севільї: "Естадіо да Ла Кархуха".

Головним героєм зустрічі став бразилець Родріго. Вінгер оформив дубль, а завдяки його голам "вершкові" і перемогли у цьом протисятояннпротистоянні.

"Осасуна" у другому таймі зрівняла рахунок, однак паритет тримався недовго. Відвертий андердог програв лідеру цього протистояння.

Відео дня

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:1

Голи: Родріго, 2, 70 - Торро, 58

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга – Вальверде, Чуамені (Рюдігер, 70), Кроос (Модрич, 82) – Родріго (Асенсіо, 89), Бензема, Вінісіус

"Осасуна": Еррера – Монкайола, Арідане, Давід Гарсія, Крус – Торро (Ібаньєс, 86), Мой Гомес (Кіке, 86) – Пенья (Рубен Гарсія, 75), Орос, Абде (Барха, 75) – Будимир (Авіла, 70)

Попередження: Мілітао, 41, Вінісіус, 45, Камавінга, 75, Вальверде, 90, Куртуа, 90+4 - Монкайола, 21, Давід Гарсія, 37, Барха, 83

Огляд матчу:

Це другий трофей "Реала" у поточному сезоні. У лютому мадридці також перемогли на Клубному чемпіонаті світу. Зокрема, у вирішальних матчах грав голкіпер Андрій Лунін, однак сьогодні українець провів увесь поєдинок згодом.

Відзначимо, що для Луніна цей трофей став шостим у кар’єрі. Тепер він зібрав повний комплект: чемпіонство, перемога у ЛЧ, Кубку Іспанії, Суперкубку Іспанії, КЧС та Суперкубку Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: