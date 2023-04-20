"Манчестер Сіті" вдалося утримати перевагу, зароблену в першій грі.

У середу, 19 квітня, був зіграний матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" і "Манчестер Сіті".

Гра проходила на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені і завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі командам забити голів не вдалося. Ідеальна можливість повести в рахунку в першій половині зустрічі була у Ерлінга Холанда, але норвезький голеадор не зміг реалізувати пенальті на 36-й хвилині.

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На 57-й хвилині матчу Ерлінг Холанд все ж забив свій гол і вивів "Сіті" вперед. "Баварії" вдалося забити свій перший гол у протистоянні з "городянами" тільки на 83-й хвилині - пенальті реалізував Йозуа Кімміх.

"Баварія" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Кімміх, 83 (пен.) - Холанд, 57

"Баварія": Зоммер, Павар (Станішич, 77), Упамекано, Де Лігт, Канселу (Девіс, 63), Кімміх, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусіала (Мюллер, 71), Коман, Чупо-Мотінг (Тель, 71)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аканджі, Діаш, Аке (Ляпорт, 66), Стоунз, Родрі, Сілва, Де Брюйне (Уокер, 88), Гюндоган, Гріліш, Холанд (Альварес, 84)

Попередження: Канселу, Упамекано, Кімміх, Павар, Станішич - Едерсон, Гюндоган, Аке, Ляпорт

Огляд матчу:

Нагадаємо, перша зустріч "Манчестер Сіті" і "Баварії" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів завершилася розгромною перемогою команди Пепа Гвардіоли з рахунком 3:0. Таким чином, за сумою двох матчів "Сіті" виграв з рахунком 4:1 і вийшов у півфінал турніру.

В 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє проти чинного переможця турніру - мадридського "Реала".

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