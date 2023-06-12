Вболівальники "канонірів" незадоволені рішенням українця привітати "Манчестер Сіті" з перемогою в Лізі чемпіонів.

Півзахисник збірної України та "Арсенала" Олександр Зінченко розгнівав фанатів лондонського клубу своїм недавнім постом в соціальних мережах.

Українець напередодні у своєму Instagram опублікував Stories, в якій привітав свій колишній клуб "Манчестер Сіті" з історичною перемогою в Лізі чемпіонів.

Вболівальники "канонірів" не оцінили цей вчинок Олександра і рознесли його в соціальних мережах за підтримку їх конкурентів.

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"Спробував ігнорувати сторіс Зінченко, але це неприпустимо. Вибачте".

"Нііі, продайте його негайно".

"Такий кретин, я так його ненавиджу".

"Відправте цю плаксу назад в Україну".

"Ківіора на позицію лівого захисника, а Зінченка відправте на фронт в Україну".

До слова, знайшлися і фанати, які висловилися на захист 26-річного футболіста.

"Кому не на*рати? Якщо хтось і показував, що йому важливий "Арсенал", то це Зінченко. Мені все одно, що він вирішив підтримати своїх колишніх партнерів

Давайте не забувати, що він провів там п'ять сезонів", - написав один з фанів.

"Це називається спортивною повагою, скільки років він там грав. Хлопці, вам потрібно трохи заспокоїтися".

Нагадаємо, Зінченко грав за "Манчестер Сіті" з 2016 по 2022 роки. У футболці "містян" Олександр зіграв 128 матчів, 2 голи і 12 гольових передач.

Влітку 2022 року українець перейшов до лондонського "Арсеналу" за 35 мільйонів євро. За "канонірів" в нинішньому сезоні Зінченко зіграв 33 матчі, в яких відзначився одним забитим голом і 2 асистами.

Відзначимо, що "Арсенал" в цьому сезоні був близький до завоювання чемпіонського титулу в АПЛ, проте в останніх турах програв гонку саме "Манчестер Сіті". Команда Гвардіоли, в свою чергу, виграла в цьому сезоні історичний золотий требл (перемога в АПЛ, Кубку Англії та Лізі чемпіонів).

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