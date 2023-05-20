Зінченко у цьому матчі участі не взяв.

У суботу, 20 травня, "Ноттінгем" зустрічався з "Арсеналом" у рамках 37-го туру Англійської Прем’єр-ліги.

Не зважаючи на прогнози букмекерів, котрі вважали "Ноттінгем" андердогом цієї зустрічі, перемогу у поєдинку святкували саме "лісники". Усе вирішив гол Авонії на 19-й хвилині.

"Ноттінгем Форест" – "Арсенал" 1:0

Гол: Авонії 19

Огляд матчу:

Ця поразка "канонірів" означає, що вони остаточно втратили шанси на перемогу у поточному сезоні АПЛ. У "Арсеналу" запланований ще один матч, однак наразі вони поступаються першому "Манчестер Сіті" чотирма очками.

"Містяни" стали чемпіонами Англії третій раз поспіль. Загалом це їхній дев’ятий трофей переможців англійської першості.

Відзначимо, що футболіст національної збірної України Олександр Зінченко у матчі проти "Ноттінгема" участі не брав. Він наразі заліковує травму, котру отримав у матчі проти "Ньюкасла" 7 травня.

Загалом у цьому чемпіонаті Олександр провів 27 поєдинків за "Арсенал", у яких відзначився одним голом і двома передачами.

Додамо, що "Арсенал" гарантував собі срібні медалі. Це найвищий показник команди за останні сім років. Також зауважимо, що "каноніри" у наступному сезоні вперше за також сім років виступлять на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Фінальний матч сезону "Арсенал" проведе наступної неділі. "Каноніри" зустрінуться з "Вулвергемптоном" на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні.

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