Український футболіст привітав свою колишню команду з історичною перемогою.

Англійський "Манчестер Сіті" став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2022/2023.

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко привітав свою колишню команду з історичною перемогою.

У своєму Instagram українець опублікував чемпіонське фото "Манчестер Сіті" і доповнив його емодзі з оплесками.

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"Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів-2022/23 обіграв міланський "Інтер" з рахунком 1:0 і вперше в своїй історії виграв цей трофей.

Нагадаємо, Олександр Зінченко грав за "Манчестер Сіті" з 2016 по 2022 роки. На рахунку українця 128 матчів, 2 голи і 12 гольових передач у складі "городян". У 2021 році Зінченко також міг стати переможцем Ліги чемпіонів з "Сіті", проте у фіналі турніру "небесно-блакитні" тоді програли лондонському "Челсі" з рахунком 0:1.

Влітку 2022 року український футболіст перейшов з "Манчестер Сіті" в лондонський "Арсенал". У нинішньому сезоні він зіграв 33 матчі, забив 1 гол і віддав 2 результативних передачі.

З "канонірами" Зінченко фінішував на другому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши на 5 очок менше, ніж "Ман Сіті".

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