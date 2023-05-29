Захисник "канонірів" Олександр Зінченко разом з донькою Євою відсвяткували завершення сезону АПЛ.

У неділю, 28 травня, відбувся поєдинок 38-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" грав проти "Вулверхемптона".

Поєдинок проходив на стадоине "Емірейтс" і закінчився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 5:0.

Після завершення матчу футболісти "Арсеналу" подякували фанатам за підтримку протягом сезону. На футбольне поле вийшли гравці клубу зі своїми сім'ями.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко також вийшов на поле зі своєю донькою Євою. Він підійшов разом з нею до воріт, за якими знаходилися вболівальники лондонців, дав м'яч і показав бити у ворота. Дочка українського футболіста забила гол, а після побігла святкувати цю подію разом з татом.

Такий зворушливий момент підтримали фанати "Арсеналу", які вибухнули оплесками для маленької Єви.

Додамо, що Олександр Зінченко пропускав цей матч через травму, яку він отримав у грі проти "Ньюкасла".

Лондонський "Арсенал" завершив цей сезон АПЛ на другому місці в турнірній таблиці, набравши 84 очки. "Каноніри" кваліфікувалися до групового раунду Ліги чемпіонів вперше з сезону-2016/2017.

Олександр Зінченко зіграв у цьому сезоні АПЛ 27 матчів у футболці "Арсеналу", забив один гол і віддав 2 гольові передачі.

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