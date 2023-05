Олександр Зінченко і Влада Седан чекають поповнення в родині.

Півзахисник лондонського "Арсеналу" та національної збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан чекають другу дитину.

Радісною новиною подружжя поділилося в соціальній мережі Instagram. Пара опублікувала зворушливий ролик, в якому надано УЗД-знімок, з якого і зрозуміло, що вони очікують поповнення в родині.

"We are waiting for you", - підписали пост Олександр і Влада.

Олександр Зінченко і Влада Седан перебувають у шлюбі з березня 2020 року. 1 серпня 2021 року у них народилася дочка Єва.

Нагадаємо, Зінченко грає за лондонський "Арсенал". Український футболіст перейшов в стан "канонірів" влітку минулого року з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв 33 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, в яких забив один гол і зробив дві гольові передачі.

Напередодні "Арсенал" сенсаційно програв "Ноттінгему" і втратив математичні шанси стати чемпіоном АПЛ. "Каноніри" посідають друге місце в турнірній таблиці з 81 очком в активі.

У заключному турі АПЛ підопічні Мікеля Артети зіграють проти "Вулверхептона". Гра відбудеться 28 травня.

