Півзахисник лондонського "Арсеналу" та національної збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан чекають другу дитину.
Радісною новиною подружжя поділилося в соціальній мережі Instagram. Пара опублікувала зворушливий ролик, в якому надано УЗД-знімок, з якого і зрозуміло, що вони очікують поповнення в родині.
"We are waiting for you", - підписали пост Олександр і Влада.
Олександр Зінченко і Влада Седан перебувають у шлюбі з березня 2020 року. 1 серпня 2021 року у них народилася дочка Єва.
Нагадаємо, Зінченко грає за лондонський "Арсенал". Український футболіст перейшов в стан "канонірів" влітку минулого року з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв 33 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, в яких забив один гол і зробив дві гольові передачі.
Напередодні "Арсенал" сенсаційно програв "Ноттінгему" і втратив математичні шанси стати чемпіоном АПЛ. "Каноніри" посідають друге місце в турнірній таблиці з 81 очком в активі.
У заключному турі АПЛ підопічні Мікеля Артети зіграють проти "Вулверхептона". Гра відбудеться 28 травня.