Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився деякими подробицями особистого життя.

Півзахисник національної збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко розповів, як він робив пропозицію своїй дружині Владі Седан.

26-річний футболіст зізнався, що хотів зробити пропозицію Владі під час інтерв'ю після матчу проти збірної Португалії.

"Моя пропозиція була найгіршою. Ми повинні були грати вдома проти Португалії в кваліфікації Євро-2020, і я просто подумав: "Я готовий зробити пропозицію, але не знаю як саме".

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Я знав, що вона буде працювати на тій грі, буде брати інтерв'ю після матчу, тому попросив її боса, щоб мене на нього покликали. Я хотів це зробити саме під час інтерв'ю.

Ми виграли гру 2:1, кільце було в моїй сумці, і я був готовий. Але до того, як зробити пропозицію своїй майбутній дружині, ти повинен запитати дозволу у її батьків, причому особисто. Я не хотів цього робити по телефону, тому не запропонував, як планував.

Замість цього я зробив це вночі, близько 4-ї ранку, у неї вдома, в сімейних трусах, майже голий", - розповів Зінченко в Instagram.

Олександр Зінченко та Влада Седан одружилися 24 серпня 2020 року. 4 червня 2021 року пара оголосила про вагітність Влади. 1 серпня 2021 року у зіркового подружжя народилася дочка Єва.

Нагадаємо, Зінченко перейшов до лондонського "Арсеналу" минулого літа з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.

У поточному сезоні 26-річний півзахисник зіграв у складі "канонірів" 28 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

"Арсенал" йде на першому місці в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача на 8 очок.

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