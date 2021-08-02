Влада Седан та Олександр Зінченко / фото instagram.com/zinchenko_96
Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко і телеведуча Влада Седан стали батьками.
1 серпня у зіркової пари народилася дочка. Це перша дитина в сім'ї Зінченка і Седан.
Радісною новиною футболіст поділився в Instagram. Він опублікував фото дружини та дочки.
"Рідна, спасибі тобі! Ви - моє життя!",- написав Зінченко.
фото instagram.com/zinchenko_96
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- Раніше Зінченко показував у мережі знімок УЗД дитини.