У Олександра Зінченка і Влади Седан народилася дочка.

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко і телеведуча Влада Седан стали батьками.

1 серпня у зіркової пари народилася дочка. Це перша дитина в сім'ї Зінченка і Седан.

Радісною новиною футболіст поділився в Instagram. Він опублікував фото дружини та дочки.

"Рідна, спасибі тобі! Ви - моє життя!",- написав Зінченко.

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Автор: Антон Дудар