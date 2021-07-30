Український футболіст вже приступив до тренувань з командою.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко повернувся в розташування "Манчестер Сіті" після Євро-2020 і відпустки.

Українець приєднався до команди і приступив до тренувань. Як видно по фото, розміщеним в Instagram "Ман Сіті", Зінченко почав з роботи над фізичною підготовкою. Зокрема, українцю довелося підіймати штангу.

"Раді, що ти повернувся", - привітали Зінченка в прес-службі "Ман Сіті".

Вболівальники також не залишилися осторонь. "Привіт-Привіт", "Зіна - найкращий", "Український маестро", "Недооцінений гравець", "Де Брюйне вже повернувся?", - коментують фанати.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Антон Дудар