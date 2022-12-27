Триразовий чемпіон світу продовжує боротися за своє життя.

Легендарний екс-нападник збірної Бразилії Пеле, який знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані, попрощався зі своєю сім'єю і друзями.

Про це повідомив бізнесмен і спортивний менеджер Френк Халід у своєму Твіттері.

"Пеле, який продовжує перебувати в госпіталі, попрощався зі своєю сім'єю і друзями. Легенда футболу повільно програє битву з раком. Його сім'я каже, що стан погіршується все більше", - написав Халід.

Відео дня

Напередодні в соціальних мережах з'явилося відео, зняте на стадіоні бразильського "Сантоса", з якого випливає, що клуб готується організувати церемонію прощання зі своїм легендарним футболістом.

Зокрема, відео опублікував у Twitter журналіст Мігель Анхель Веласкес.

"Пеле ще живий, але "Сантос" вже готується до похорону. Клуб встановив на полі величезний намет, а також підготував велику золоту труну із зображеннями Пеле", - написав він.

За інформацією видання AS, стадіон "Сантоса" стане місцем зустрічі шанувальників бразильця на той випадок, якщо він помре.

Нагадаємо, 82-річний Пеле з вересня 2021 року бореться з раком товстої кишки. Бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї.

Минулого місяця його стан здоров'я погіршився, а 29 листопада Пеле знову госпіталізували. ЗМІ повідомляли, що колишній нападник збірної Бразилії переведений у відділення паліативної допомоги. Однак дочки футболіста Келі і Флавія спростували ці повідомлення, заявивши, що причиною госпіталізації батька став коронавірус.

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