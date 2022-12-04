На минулому тижні у Пеле діагностували респіраторну інфекцію.

Триразовий чемпіон світу і один з найвеличніших футболістів в історії Пеле потрапив до лікарні у важкому стані.

82-річний Пеле, якому рік тому видалили пухлину, був госпіталізований в Сан-Паулу у вівторок, тоді повідомлялося, що це був звичайний плановий візит до лікаря, передає Бі-бі-сі.

На минулому тижні у Пеле діагностували респіраторну інфекцію, і в п'ятницю лікарня Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу повідомила, що його стан стабільний.

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Однак 3 грудня надійшли повідомлення, про те, що Пеле не реагує на хіміотерапію і отримує курс паліативної допомоги. Пізніше лікарня в Сан-Паулу знову оприлюднила повідомлення, що Пеле "все ще проходить лікування, і його стан залишається стабільним".

Вчора ввечері Пеле оприлюднив повідомлення, що він "міцний і сповнений надії". "Я хочу, щоб кожен залишався спокійним і позитивним", - написав Пеле в Instagram.

При цьому слова підтримки великому футболістові надходять з усього світу.

"Моліться за короля", - написав нападник збірної Франції, одна із зірок нинішнього чемпіонату світу Кіліан Мбаппе.

Виступаючи в суботу, капітан збірної Англії Гаррі Кейн сказав: "Нам дуже сумно чути новини про його хворобу, але ми бажаємо йому здоров'я, не тільки я, але і всієї збірна Англії. Він надихає, неймовірна людина".

Колишній нападник Німеччини, чемпіон світу Юрген Клінсманн, виступаючи в програмі Бі-бі - сі про Чемпіонат світу, сказав: "Пеле - просто чудова людина. Видатна особистість у світовому футболі. Ми можемо просто молитися і сподіватися на краще, але це дуже сумна новина".

Країна-господар чемпіонату світу з футболу Катар продемонструвала свою підтримку Пеле, освітивши будівлі написом "одужуй швидше".

Стадіон "Лусаї" в Досі, де 18 грудня пройде фінал чемпіонату світу, і вежа "Аспайр "поруч зі стадіоном "Халіфа" були прикрашені фотографіями Пеле в його знаменитій футболці з номером 10.

Пеле подякував доброзичливцям за гарний настрій і сказав, що його перебування в лікарні - це звичайний візит.

Хто такий Пеле

Пеле (його справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) досі є найкращим бомбардиром збірної Бразилії за всю історію, забивши 77 голів у 92 іграх і вразивши ворота суперників у чотирьох турнірах чемпіонатів світу.

"Сантос", єдиний бразильський клуб, за який він грав, написав у "Твіттері": "Весь світ бажає вам всього найкращого, король Пеле".

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