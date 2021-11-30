Пеле привітав нападника ПСЖ із завоюванням чергового "Золотого м'яча".

Аргентинський нападник Ліонель Мессі став володарем нагороди "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. У боротьбі за цей приз він випередив поляка Роберта Левандовскі.

Легендарний бразильський футболіст Пеле привітав нападника ПСЖ і збірної Аргентини із завоюванням нагороди. Аргентинець отримав цей приз всьоме в кар'єрі.

"Ліонель, вітаю з ще одним "Золотим м'ячем". Це справедлива данина унікальному таланту. Сім разів, спасибі тобі велике!",- написав 81-річний Пеле у своєму Instagram.

Нагадаємо, цього року в голосуванні брали участь 30 номінантів на "Золотий м'яч" і 180 журналістів.

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

Аргентинець побив рекорд Хаві по матчах за "Барселону", побив рекорд Пеле по голах за один клуб, досягнення Пеле по голах за американські збірні.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Володимир Медяник