Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч" всьоме в кар'єрі.

Журнал France Football назвав ім'я володаря нагороди "Золотий м'яч", яка щорічно вручається найкращому футболісту світу.

Ним став нападник "Парі Сен-Жермен" і збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Урочиста церемонія вручення нагороди пройшла 29 листопада в Парижі.

У боротьбі за нагороду Мессі випередив польського нападника Роберта Левандовскі та італійського півзахисника Жоржиньо, які увійшли до топ-трійки.

Для Мессі це вже сьомий "Золотий м'яч" в кар'єрі. Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Він є рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів", випереджаючи найближчого переслідувача Кріштіану Роналду на дві нагороди.

Нагадаємо, цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" минулого сезону став володарем Кубка Іспанії.

Цього року Мессі забив 41 гол та віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 та Кубка Америки.

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"Золотий м'яч-2021": топ-10 за підсумками голосування

10. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)

9. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

8. Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті")

7. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")

6. Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед")

5. Н'Голо Канте (Франція, "Челсі")

4. Карім Бензема (Франція, "Реал")

3. Жоржиньо (Італія, "Челсі")

2. Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія")

1. Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ)

Фотогалерея церемонії

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У число претендентів на нагороду увійшли 30 футболістів: найбільше італійців (5) і англійців (4). Найбільше клубне представництво у "Челсі" і "Манчестер Сіті" (по 5 гравців).

Цього року в голосуванні брали участь 30 номінантів і 180 журналістів.

У 2020 році "Золотий м'яч" не вручався. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

У 2019 році його володарем вшосте став Ліонель Мессі.

Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав англійський нападник Стенлі Метьюз.

Автор: Антон Дудар