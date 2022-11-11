Пеле вважає, що збірна Бразилії зможе вшосте стати чемпіоном світу.

Легендарний екс-нападник збірної Бразилії Пеле поділився своїми очікуваннями напередодні старту ЧС-2022 з футболу у Катарі.

"Король футболу" зробив прогноз на переможця майбутнього мундіалю.

"Не можу дочекатися моменту, коли наша команда вийде на поле.

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Ви можете порахувати мене самовпевненим, але я відчуваю, що ми знову побачимо перемогу Бразилії", - написав Пеле у своєму Twitter.

Відзначимо, що Пеле досі є єдиним у світі, хто як футболіст тричі перемагав на чемпіонатах світу.

Збірна Бразилії ж є найуспішнішою національною командою в історії: на її рахунку п'ять перемог на чемпіонатах світу (1958, 1962, 1970, 1994 і 2002). При цьому Бразилія - єдина команда, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу в Катарі національна збірна Бразилії зіграє в одній групі з командами Сербії, Швейцарії та Камеруну.

Раніше УНІАН повідомляв, що збірна Бразилії оголосила склад на чемпіонат світу-2022 з футболу.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Вперше в історії фінальна частина першості планети з футболу відбудеться на Близькому Сході. Також ЧС-2022 стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в Катарі, де температура повітря влітку досягає позначки понад 40 градусів Цельсія.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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