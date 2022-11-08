Збірна Бразилії на ЧС-2022 зіграє в групі з Сербією, Швейцарією та Камеруном.

У понеділок, 7 листопада, головний тренер національної збірної Бразилії Тіте оголосив список футболістів, які поїдуть до Катару на ЧС-2022 з футболу.

Варто зазначити, що відразу 12 футболістів в заявці "пентакампеонів" представляють англійські клуби: голкіпери Аліссон і Едерсон, захисник Тьягу Сілва, хавбеки Каземіро, Фабінью, Гімараес, Фред і Пакета, а також нападники Жезус, Антоні, Рішарлісон і Мартінеллі. Ще 5 футболістів представлять чемпіонат Іспанії.

Також зазначимо, що в остаточну заявку збірної Бразилії потрапив 39-річний Дані Алвес, який виступає за мексиканський УНАМ Пумас. Для головного ветерана бразильської команди прийдешній мундіаль стане третім у кар'єрі.

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Додамо, що в заявці Бразилії не знайшлося місця таким гравцям, як Роберто Фірміно ("Ліверпуль"), Філіпе Коутіньо ("Астон Вілла"), Матеус Кунья ("Атлетіко"), Емерсон Роял ("Тоттенхем"), Ренан Лоді ("Ноттінгем Форест") і ряду інших талановитих виконавців.

Заявка збірної Бразилії на ЧС-2022:

Воротар: Аліссон ("Ліверпуль"), Едерсон ("Манчестер Сіті"), Уевертон ("Палмейрас").

Захисник: Алекс Сандро, Бремер, Даніло ("Ювентус"), Алекс Теллес ("Севілья"), Дані Алвес ("Пумас"), Едер Мілітао ("Реал"), Маркіньос (ПСЖ), Тіаго Сілва ("Челсі").

Півзахисник: Каземіро, Фред ("Манчестер Юнайтед"), Евертон Рібейро ("Фламенго"), Фабіньо ("Ліверпуль"), Лукас Пакета ("Вест Хем"), Бруно Гімараес ("Ньюкасл").

Нападник: Антоні ("Манчестер Юнайтед"), Габріел Мартінеллі, Габріел Жезус ("Арсенал"), Неймар (ПСЖ), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафінья Діас ("Барселона"), Рішарлісон ("Тоттенхем"), Родріго, Вінісіус Жуніор ("Реал").

Збірна Бразилії в груповому раунді ЧС-2022 зіграє в квартеті G з Сербією, Швейцарією та Камеруном.

Зазначимо, що букмекери вважають саме збірну Бразилії головним фаворитом майбутнього мундіалю. На перемогу "селесао" в турнірі коефіцієнт 4,75.

Нагадаємо, національна збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022 з футболу. "Синьо-жовті" у півфіналі плей-офф відбору мундіаль обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Вперше в історії фінальна частина першості планети з футболу відбудеться на Близькому Сході. Також ЧС-2022 стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в Катарі, де температура повітря влітку досягає позначки понад 40 градусів Цельсія.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.

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