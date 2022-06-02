За словами футболіста, "цей конфлікт злий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і мук".

Легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента Росії Володимира Путіна покласти край його "злісному"" і "невиправданому" вторгненню в Україну.

Про це футболіст заявив на своїй сторінці в Instagram за кілька хвилин до того, як національна збірна України зіграла у відбірковому матчі чемпіонату світу.

"Я хочу скористатися сьогоднішньою грою як можливістю звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт злий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і мук", - повідомив Пеле.

Востаннє Пеле і Путін зустрічалися в Москві у 2017 році під час Кубка Конфедерацій. Російський лідер називав короля футболу одним зі своїх улюблених гравців.

"Коли ми зустрічалися в минулому та обмінювалися посмішками з довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні", - написав Пеле.

Нагадаємо, в середу, 1 червня, Україна обіграла Шотландію з рахунком 3:1.

УНІАН проводив онлайн-трансляцію матчу Шотландія-Україна.

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