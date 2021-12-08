Колишній нападник збірної Бразилії і один з найбільших футболістів в історії Пеле був повторно госпіталізований.
Бразилець продовжує проходити курс лікування після видалення пухлини в товстій кишці, повідомляє Reuters.
Джерело повідомило, що 80-річний бразилець був госпіталізований в клініку Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу. Відзначається, що стан Пеле стабільний, його планують виписати в найближчі кілька днів.
Нагадаємо, у вересні Пеле переніс операцію з видалення новоутворення в товстій кишці. Незабаром після операції екс-футболіста перевели в звичайну палату, а сам він заявив, що відчуває себе добре. Пеле подякував усім за підтримку і запевнив, що "має намір зіграти 90 хвилин і додатковий час життя".
Читайте також"Золотий м'яч-2021": легендарний Пеле написавши звірення до МессіВ останні роки Пеле боровся з низкою серйозних проблем зі здоров'ям, в тому числі з ускладненнями, пов'язаними з операцією по заміні тазостегнового суглоба, а також із захворюваннями нирок і передміхурової залози.
"Король футболу" Пеле: які його досягнення
- Пеле виступав за Бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос".
- У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - в 1958, 1962 і 1970 роках. Пеле - єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець.
- У 1999 році Міжнародний олімпійський комітет визнав бразильця спортсменом століття.
- Також Пеле був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.