Бразильському легендарному футболісту 80-річному Пеле провели операцію із видалення пухлини у товстій кишці.
Про це він сам повідомив на своїй сторінці Facebook.
Також Пеле написав, що пухлину знайшли під час медичних тестів, які бразилець проходив у лікарні на минулому тижні: тоді йому вирішили провести операцію.
4 вересня його прооперували в лікарні в місті Сан-Паулу.
Після успішно проведеної операції він подякував лікарям і всім, хто за нього переживав. Також Пеле запевнив, що вже добре себе почуває.
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"Я звик святкувати великі перемоги разом із вами. Зустріну цей матч з посмішкою на обличчі, оптимізмом та насолодою від життя, оточеному любов'ю моєї сім'ї та друзів", - написав він.
Зараз легенда футболу перебуває у реанімації, звідки його скоро мають перевести. Лікарі рекомендують Пеле перебувати на стаціонарному спостереженні протягом тижня.
"Король футболу" Пеле: які його досягнення
Пеле відомий за виступами за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - у 1958, 1962, 1970 роках. Також він був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.