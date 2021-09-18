80-річний бразилець знову занедужав.

Легендарний екс-футболіст Пеле госпіталізований до відділення інтенсивної терапії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ESPN Brasil.

Пеле потрапив до лікарні Сан-Паулу через кислотний рефлюкс (недуг, що викликає паління в нижній частині грудної клітки, при ньому відбувається зворотний відтік кислоти зі шлунку в стравохід).

У вересні цього року славетному бразильцю видалили пухлину товстої кишки. 14 вересня його лише виписали з відділення інтенсивної терапії, але, на жаль, не надовго.

В останні роки Пеле страждав на захворювання нирок, а також суглобів.

"Король футболу" Пеле: які його досягнення

Пеле виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос".

У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - у 1958, 1962, 1970 роках. Пеле - єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець.

Також Пеле був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.

Автор: Артем Будрін