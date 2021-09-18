Келі Насіменту підкреслила, що її батько йде на поправку.

Дочка легендарного футболіста Пеле Келі Насіменту розповіла про стан батька, який був госпіталізований через кислотний рефлюкс.

На своїй сторінці в Instagram Насіменту розмістила фото з батьком і повідомила, що він йде на поправку.

"Привіт, друзі. Я не знаю, що там з чутками, але кількість особистих повідомлень зростає! В наші дні в світі і так багато занепокоєння, і ми не хочемо бути причиною для чогось ще. Це фото зроблено тільки що", - підкреслила Насіменту.

"Він йде на поправку, його стан в межах норми. Це нормально для людини його віку, що після подібних операцій бувають поліпшення і погіршення стану здоров'я", - також повідомила дочка Пеле.

Нагадаємо, що у вересні цього року знаменитому бразильцеві видалили пухлину товстої кишки. 14 вересня його виписали з відділення інтенсивної терапії. Зараз його було знову госпіталізовано.

"Король футболу" Пеле: досягнення

Пеле виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос".

У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - в 1958, 1962 і 1970 роках. Пеле - єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець.

Також Пеле був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.

За свою кар'єру бразилець забив 1289 голів у 1363 іграх.

Автор: Антон Дудар