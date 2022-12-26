Життя легендарного бразильського футболіста добігає кінця.

Легендарний бразильський футболіст Пеле перебуває в лікарні у вкрай важкому стані.

За інформацією ЗМІ, хіміотерапія, яку проходить 82-річний екс-нападник збірної Бразилії, більше не допомагає і рак продовжує з'їдати Пеле зсередини.

На тлі поганих новин з лікарні футбольний клуб "Сантос", у складі якого Пеле провів більшу частину своєї кар'єри, почав підготовку до прощання з "Королем футболу".

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На стадіоні клубу "Віла Бельміро" в центрі поля встановили великий намет, в якому стоїть золота труна із зображенням Пеле з боків.

E esse "caixão" dourado com imagens do Pelé que foi filmado lá na Vila Belmiro? Deus me livre que seja algo ruim com o rei 🙏🏽🙏🏽. pic.twitter.com/hwS1qKLpz5 — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) December 23, 2022

Повідомляється, що родичі і близькі Пеле прибули до нього в лікарню, щоб попрощатися.

Додамо, що Пеле був госпіталізований в кінці листопада. ЗМІ повідомляли, що колишній нападник збірної Бразилії переведений у відділення паліативної допомоги, так як його організм більше не реагує на хіміотерапію в боротьбі з раком кишечника.

Однак дочки футболіста Келі і Флавія спростували ці повідомлення, заявивши, що причиною госпіталізації батька став коронавірус.

Нагадаємо, у вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки.

Пеле: кар'єра і головні досягнення "Короля футболу"

Протягом своєї кар'єри Пеле виступав за два клуби: Бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос".

У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - в 1958, 1962 і 1970 роках.

Пеле - єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець.

Пеле досі є найкращим бомбардиром збірної Бразилії за всю історію, забивши 77 голів у 92 іграх.

У 1999 році Міжнародний олімпійський комітет визнав бразильця спортсменом століття. Також Пеле був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.

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